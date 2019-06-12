Stop Water Pollution - Su Kirliliğine Son

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriStop Water Pollution - Su Kirliliğine Son
GeriDiğer Stop Water Pollution - Su Kirliliğine Son
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
12.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Stop Water Pollution - Su Kirliliğine Son

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

20 Ülkeden katılımcının yer aldığı 4.Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası geçtiğimiz günlerde İzmir – Gümüldür’de yapıldı.

 İzmir-Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki’nin de açılışına katıldığı şampiyonada 1. olarak ülkemizi gururla temsil eden Merve Tanrıverdi, grubu Deniz Yıldızları ile “Stop Water Pollution” gösterisi yaptı. Deniz kızlarından oluşan grup, tüm dikkatleri dünyanın en büyük ve en önemli çevre hareketine çekti.

Merve Tanrıverdi: “Koreografimizde şu anda dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan su kirliliğini ele aldık ve bu konuya dikkat çekmeye çalıştık. Siz de bu videoyu izleyerek ve paylaşarak su kirliliğine karşı farkındalığı arttırabilirsiniz. Her canlı özgürce yaşamalı. Siz doğaya bakmazsanız doğa da size bakmaz!” dedi.

Deniz Yıldızları grubu, Uluslararası Yoga Şampiyonalarında dereceleri olan profesyonel Yoga sporcuları Merve Tanrıverdi, Selva Arı ve Yasemin Karaboğa’dan oluştu.

Şampiyonanın 7 Haziranda ülkemizde, İzmir – Gümüldür’de düzenlenmesini sağlayan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf: Güney sahillerimizde Caretta Carettalar ölüyor, Tüm dünya deniz ve su kaynakları için alarma geçiyor. Dünyanın eşsiz mercan kayalıkları yok oluyor. Tüm canlılar için su en temel kaynak. Biz de Yoga sporunun bireye sağladığı tüm duyarlılığı, su ve deniz temizliği konularına dikkat çekmek için kullandık. Bu konuda tüm değerli projeleri destekliyor, herkesi doğayı kirletmemeye ve doğayla barış için uyanık olmaya çağırıyoruz. Konuyu gündemde tutacağız.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'la imzalayacak o isim...
Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'a imzayı yarın atıyor!
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Altay Bayındır: “İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor”