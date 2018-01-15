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Stoke City'de Lambert dönemi

Premier Lig ekibi Stoke City'de teknik direktörlük görevi için Paul Lambert ile anlaşma sağlandı.

Hürriyet Haber
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Paul Lambertİngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'de teknik direktörlük görevi için Paul Lambert ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mark Hughes'tan boşalan teknik direktörlük görevine İskoç çalıştırıcı Lambert'ın getirildiği bildirildi.

Kariyerinde birçok takım çalıştıran 48 yaşındaki Lambert; Norwich City, Aston Villa, Blackburn Rovers ve son olarak Wolverhampton Wanderers'ta görev yapmıştı.

Bu sezon düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Stoke City, 20 puan topladığı Premier Lig'de 18. sırada bulunuyor. 

Premier League

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