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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.12.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Stjepan Tomas: "Bu galibiyet Trabzonspor maçı öncesi moral oldu"

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Stjepan Tomas: "Bu galibiyet Trabzonspor maçı öncesi moral oldu"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u 3-0 yendikleri maçta oyuncularının iyi iş çıkarttığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Tebrik ediyorum oyuncularımı. Önde baskı yaptık, erken goller bulduk. 3-0'lık skorla avantaj elde ettik. Oyuncularım iyi iş çıkarttı. Bu bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu." ifadelerini kullandı.

Tomas, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la sahalarında oynayacakları maça da değinerek, "Trabzon çok iyi bir takım. Bizde iyi analiz edeceğiz. Bize çok taraftar destek verecek. Evimizde 3 puan için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Zafer Turan: "Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, rotasyonlu bir kadroyla Antalyaspor karşısında çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu platformda olmak güzel bir durum takımımız adına. Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil. Ligdeki konumumuz nedeniyle rotasyonla, genç oyuncularla oynadık. Mücadele anlamında yeterliydik ama oyun kalitesi açısından iyi değildik. Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil ama gençlerimizi gördük. Amacımız ligde alt sıralaradan kurtulmak."

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