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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.08.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Stimac ve Buva Fenerbahçe ile idmana çıkacak

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Stimac ve Buva Fenerbahçe ile idmana çıkacak

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak idmanla başlayacak. Sarı lacivertlilerin bugün yaptığı duyuruda eski Beşiktaşlı Stimac'la birlikte Oğuz Savaş'ın da idmanlarda yer alacağı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2019-20 sezonu için ilk antrenmanını 26 Ağustos Pazartesi günü (yarın) öğle saatlerinde yapacak.

Ekibimiz, çalışmalarının ilk bölümünde 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası maçlarında milli takımlarının formasını giyecek olan Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo’dan yoksun olacak. Takımımızın bu süreçteki hazırlıklarında, 2019-20 sezonunda A Takım’da yer alacak oyuncularımız Ali Muhammed, Leo Westermann, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Berkay Candan, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Derrick Williams, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı’nın yanı sıra Genç Takım oyuncularımız David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen yer alacak. Milli takımlarda yer alan sporcularımızın yerine bu dönemde Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja, Burak Eşlik ve Oğuz Savaş da Fenerbahçe Beko idmanlarında bulunacak.

Fenerbahçe Beko, 26 Ağustos tarihinde İstanbul’da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 13 Eylül tarihine dek Metro Enerji Spor Salonu’nda sürdürecek. Ekibimiz, 13 Eylül’de Romanya’nın Cluj kentine gidecek ve burada özel bir turnuvaya katılacak. Organizasyona, Fenerbahçe Beko dışında U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Partizan (Sırbistan) ve Mornar Bar (Karadağ) takımları katılacak. 14 Eylül’de U-Banca Transilvania Cluj Napoca ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, 15 Eylül’de ise Partizan-Mornar Bar eşleşmesinden gelecek takımla final ya da üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Fenerbahçe Beko, 16 Eylül tarihini İstanbul’da geçirdikten sonra, bu kez 17 Eylül’de İtalya’nın yolunu tutacak. 19 Eylül tarihinde Treviso’da De’Longhi Treviso Basket ile karşılaşacak ekibimiz, 20 Eylül’de Bologna’ya geçecek ve burada da 20 Eylül tarihinde Segafredo Virtus Bologna’ya rakip olacak.

20 Eylül’deki karşılaşmadan sonra Atina’ya geçecek ekibimiz, 21-22 Eylül tarihlerinde Pavlos Giannakopoulos anısına Atina’da düzenlenecek özel turnuvaya katılacak. Bu organizasyonda Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra Panathinaikos OPAP (Yunanistan), Maccabi Fox (İsrail) ve Armani Milan (İtalya) takımları yer alacak. Ekibimizin turnuvadaki ilk rakibi 21 Eylül tarihinde Panathinaikos olacak. Fenerbahçe Beko, turnuvanın son gününde ise Maccabi Fox- Armani Milan eşleşmesinden gelecek takımla final ya da üçüncülük karşılaşması oynayacak.

Ekibimiz, 22 Eylül gecesinde İstanbul’a dönecek ve 26 Eylül’de Gaziantep’in ev sahipliğinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için hazırlıklarını burada sürdürecek. Fenerbahçe Beko, 26 Eylül tarihinde Anadolu Efes ile sezonun ilk kupası için karşılaşarak resmi maç maratonuna başlayacak.

Fenerbahçe Beko’nun hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

14.09 U-Banca Transilvania Cluj Napoca – Fenerbahçe Beko (Cluj – maç saati belirlenecek)
15.09 Partizan ya da Mornar Bar – Fenerbahçe Beko (Cluj - maç saati belirlenecek)

19.09 De’Longhi Treviso – Fenerbahçe Beko (Treviso - 20.30 yerel saat)
20.09 Segafredo Bologna – Fenerbahçe Beko (Bologna - 20.30 yerel saat)

21.09 Panathinaikos OPAP – Fenerbahçe Beko (Atina - maç saati belirlenecek)
22.09 Armani Milan ya da Maccabi FOX – Fenerbahçe Beko (Atina - maç saati belirlenecek)

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