Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"
Galatasaraylı futbolcu Steven Nzonzi, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Fransız futbolcu deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama, "Söylenecek bir şey yok. Yazık oldu, 1 puanla ayrılıyoruz. Bireysel hatalar da yaptık, son bölümlerde fırsatları harcadık. Son 15 dakika bizim de pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik" dedi.
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