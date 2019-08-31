Steven Nzonzi: Maçı bırakmadık
Galatasaray'ın Fransız orta sahası Steven Nzonzi, 3-2 kazandıkları Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmada temponun çok yüksek olduğunu belirten Nzonzi, "Tempo yüksekti, bu da biraz zorlayıcı oldu. Maçı bırakmadık, koşmaya devam ettik. Geçtiğimiz maçlarda son dakikalarda gol yedik hep ancak bu maçta da son dakikada biz attık. Bu da takım güveninin oluşması için çok önemliydi." dedi.
"FRANSIZ OYUNCULARIN FAZLALIĞI İYİ"
Galatasaray'a kolay adapte olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "Burada iyi bir takım var ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım bu. Fransız oyuncuların fazlalığı gayet güzel bir şey. Buraya uyum sağlamam daha da kolay oldu böylelikle." ifadelerini kullandı.
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