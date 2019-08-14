Steven Nzonzi kimdir? Steven Nzonzi kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Steven Nzonzi'nin kariyeri ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Steven Nzonzi kimdir?
Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan oyuncu 15 Aralık 1988 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Amiens'te başlayan Nzonzi, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu.
Takımdaki başarılı performansının ardından, 2012 yılında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu.
2015'te 8 milyon Euro bedelli La Liga ekibi Sevilla'ya imza attı. Buradaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi Kupasını kazanma başarısını gösterdi.
3 sezon boyunca Sevilla formasını başarı ile giyen Nzonzi, geçen sezonun başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu. Roma kulübü Sevilla'ya bu transfer için 27 milyon Euro bonservis ödedi. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer aldı ve kupayı kazandı.
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