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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Steven Nzonzi: "Kendi düşüncelerime göre bir karar verdim..."

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Galatasaray’ın İtalya’nın Roma kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, sabah antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Nzonzi, "Burada çok güzel bir ortam var. Bütün takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor, onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"CENGİZ ÜNDER İLE KONUŞMADIM"

Galatasaray’a transferi öncesinde Roma’dan takım arkadaşı olan Cengiz Ünder ile konuşmadığını ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Cengiz ile görüşmedim çünkü kendi görüşüme göre hareket etmeyi seviyorum. Herkesin farklı görüşü olabilir. Yardımcı olabilecek çok fazla oyuncu vardı ama ben kendi düşüncelerime göre bir karar verdim" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM"

Fatih Terim konusunda da fikirlerini paylaşan Nzonzi, "Fatih Terim hem takım hem de ülke adına önemli bir isim. Onun direktifleri altında, hem takım arkadaşlarım hem de taraftar için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.

Steven Nzonzi: Kendi düşüncelerime göre bir karar verdim...


"GALATASARAY’IN MUHTEŞEM BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR"

Galatasaray çok büyük bir taraftara sahip olduğunu vurgulayan Steven Nzonzi, "Açıkçası Galatasaray’ın muhteşem bir taraftar kitlesi var. Bu kitleyi bir çok oyuncudan duydum ve bir çok video izledim. Bu taraftar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

"TOPLA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Uzun boylu bir oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine ise Fransız oyuncu, "Uzun boylu olmak avantaj mı bilmiyorum. Boyumdan dolayı belki hava toplarında avantaj sağlayabilirim. Futbol ayakla oynanan bir oyun, ben de topla oynamayı seven bir oyuncuyum" şeklinde konuştu.

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Steven Nzonzi: Kendi düşüncelerime göre bir karar verdim...

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