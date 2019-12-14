Son Güncelleme:
Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi!
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sarı kırmızılı takımla sosyal medya bağlarını tamamen koparttı.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'den flaş bir hareket geldi.
Fransız orta saha Steven N'Zonzi, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı, profil fotoğrafını değiştirdi.
Nzonzi, ayrıca Galatasaray hesabını da takipten çıkarttı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle