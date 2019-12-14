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Futbol
14.12.2019 - 00:35, Son Güncelleme:

Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi!

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Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sarı kırmızılı takımla sosyal medya bağlarını tamamen koparttı.

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'den flaş bir hareket geldi.

Fransız orta saha Steven N'Zonzi, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı, profil fotoğrafını değiştirdi.

Nzonzi, ayrıca Galatasaray hesabını da takipten çıkarttı.

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