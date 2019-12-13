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Futbol
AA
13.12.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Steven Gerrard, Rangers ile sözleşme yeniledi! 2024'e kadar...

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İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Rangers Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz teknik direktör Gerrard'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Futbol oynadığı dönemde efsane haline geldiği Liverpool'da altyapı takımını da çalıştıran Gerrard, 2018'de Rangers'ın başına geçmişti.

Bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 38 puan toplayan Rangers, lider Celtic'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nu ise ikinci sırada bitiren Rangers, son 32 turuna yükselmeyi başardı.

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