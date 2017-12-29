Steve Kerr: Üçüncü yıl, ilk ve ikinci yıldan daha zordur

Spor Arena'nın da katılım gösterdiği tele-konferansta ikilinin sözlerinden satır başları şu şekilde oldu...

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜÇÜNCÜ SEZON, HER ZAMAN EN ZORUDUR"

- Üst üste 4. kez NBA play-off finalinde yer alma yolunda ilerliyorsunuz. Ama takım şu anda hırpalanmış durumda. Sizi en çok zorlayan ve problem çıkaran durum nedir?

Kerr: Bence iyi bir iş başardık. Maçları kazanıyoruz, sakatlıklarla cebelleşiyoruz ve bu uzunca bir süre üst üste finallerde yer almayı başarırsanız başınıza gelecek olan şeydir. Her yıl daha da zorlanmaya başlarsınız. Bunu oyuncu olduğum zamanlarda 90'larda Chicago'dayken de yaşamıştım. Üçüncü yıl, ilk ve ikinci yıldan daha zordur. Yolculuğun yıpranma tarafını yaşamaya başlarsınız. Önemli isimler yokken kazanmayı sürdürdüğümüz vakit, onlar iyileştiğinde play-offlara gitmeye hazır olduğumuzu göreceğiz. Bu durumla en iyi şekilde başa çıkıyoruz.

"BOSTON, CLEVELAND VE HOUSTON ZORLAR"

- Bu sezon play-offlarda hangi takıma karşı oynayacağınız için daha endişelisiniz? Houston mı, Cleveland mı? Ve bu sezon Doğu'da, karşısında en zorlanacağınız ekibin hangisi olacağını düşünüyorsunuz?

Kerr: Doğu'da belli ki bu rakip Boston ve Cleveland olacak. Toronto da çok iyi bir sezon geçiriyor, daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Batı'da da Houston çok iyi bir başlangıç yaptı. Harika bir takıma sahipler. San Antonio daima aynı yoldadır zaten... Bu ekipler şampiyonada tepeye oynayacak takımlar gibi duruyorlar. Ancak bu yolda çok farklı olaylar da yaşanabilir özellikle sakatlıklarında etkisiyle. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp, kendimizi geliştirmeye odaklıyız.

"BELL İLE GREEN'İN TARZLARI BENZİYOR"

- Jordan Bell özellikle savunmada çok etkili ve başarılı oynuyor. Sizce O, geleceğin Draymond Green'i olabilir mi?

Kerr: Jordan Bell harika işler yapıyor. Draymond'dan çok şey öğreniyor. Benzer bir tarzları var evet... Bir gün 'yeni Draymond Green" olabilir mi bilmem ama çok iyi bir oyuncu olacağı kesin.

"GİNOBİLİ OYUNU DERİN BİR SEVİYEDE ANLAYABİLİYOR"

- 40 yaşındaki Ginobili'nin hâlâ NBA'de fark yaratması hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kerr: Manu Ginobili, benim favori oyuncularımdan ve favori takım arkadaşlarımdan biriydi. Bu oyunu çok seviyor ve çok zeki. Oyunu çok derin bir seviyede anlayabiliyor. Bu durum da O'na, 40 yaşındayken bile oyunu hissetme ve diğer oyuncuların göremediklerini görme imkanı veriyor. O ayrıca, olağanüstü bir atlet. Yıllara rağmen kendini muazzam bir şekilde korudu. Böyle yaşaması da, onun kariyerini uzattı.

DAVİD WEST: "HERKES EN İYİ ŞUTUNU BİZE ATIYOR"

- Kariyerindeki ilk yüzüğü takmış olmak ve şimdi de onu korumak zorunda olmak nasıl bir his?

West: Bu gerçekten ama gerçekten çok eğlenceli. Herkes, en iyi şutlarını bize atıyor. Herkes bize karşı sezonun en iyi oyununu oynamaya çalışıyor. Öğreniyoruz. Kulağa çok çılgınca gelebilir belki ama şampiyonları savunuyoruz ve zirvede kalmak için yine şartlara da bağlı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor.

"VÜCUDUNUZU TANIMANIZ GEREKİYOR"

- 37 yaşındasın ve uzun yıllardır NBA'de fark yaratmaya devam eden isimler arasındasın. Ginobili de 40 yaşında... Sırrınız nedir?

West: Bence burada kilit nokta; vücudunuzu tanımak, onu dinlemek, onun ihtiyaçlarıyla aynı doğrultuda yaşamak ve limitlerinizin farkında olmak... Ne zaman dinleneceğinizi bilmek çok önemli. Ginobili daima, bedeninin bilincinde olan biri olarak yaşadı. Benim açımdansa durum, yaptığım diyetleri değiştirmemle ilgili. Her maça özel hazırlanmamla ve vücudumun tamamen sağlıklı olduğunu bilmemle alakalı. Böylece sahaya çıktığımda yapabileceğimin en iyisini yaparak avantajı lehime çevirecek uygulamaları ortaya koymaya çalışabiliyorum.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

- Geçen sezon Warriors, Batı'yı, Cleveland da Doğu'yu domine etti. Şimdi ise Celtics ve Oklahoma gibi takımlar da yarışın içinde. Ayrıca, bu durum San Antonio'nun artık sizin ciddi rakiplerinizden biri olmadığı anlamına geliyor mu?

West: Hayır, bence San Antonio daima çok zorlu bir rakip. Çünkü onlar uzun zamandır başarılılar ve tecrübeliler. Houston da bazı değişiklikler yaptı ve muhtemelen şu anda ligdeki en iyi basketbolu oynuyorlar. İşlerin daha da zorlaştığını biliyoruz. Boston, Doğu'da iyiye gitti. Cleveland her zaman bildiğimiz gibi. Bizim daha da iyi olmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.