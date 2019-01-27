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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
27.01.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Steve Kerr tarihe geçti! 300'üncü galibiyet...

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Steve Kerr tarihe geçti! 300'üncü galibiyet...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 115-111 yenen Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr, lig tarihinde 300 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu.

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Boston Celtics'i deplasmanda 115-111 yenerek art arda 10. galibiyetini elde etti.

2014-2015 sezonunun başından bu yana Warriors'ın başantrenörlüğünü yapan Steve Kerr, 300 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör olarak NBA tarihine geçti. Kerr, 377 maçta 300 galibiyet alarak bu sayıya 416 karşılaşmada ulaşan Pat Riley'nin rekorunu kırdı.

Warriors'ı galibiyete, 33 sayı, 9 ribauntla oynayan Kevin Durant, 24 sayı atan Stephen Curry ve 21 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.

Celtics'te Kyrie Irving'in 32 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Al Horford'ın 22 sayı, 13 ribaunt ve Jayson Tatum'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu Furkan Forkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda 126-110 yenildiği Denver Nuggets maçını, 7 sayıyla tamamladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-126
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 106-103
Boston Celtics-Golden State Warriors: 111-115
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 126-110
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 120-111 

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