Steve Kerr açıkladı, Stephen Curry...
5 haftadır parkelerden uzak olan Curry, dün takımla birlikte şut antrenmanında yer almıştı. Steve Kerr, süperstar oyuncusu hakkındaki kararını açıkladı!
Bu gece dönüyor!
Limit olmadan, sakatlığını tamamen atlatmış bir şekilde sahada olacak.
Stephen Curry de yaptığı açıklamada; "Andre Iguodala, Shaun Livingston ve Quinn Cook'un üzerine çok yük bindiğini farkındayım. Sağlık durumum iyi, bugün dönüyorum." açıklamasını yaptı.
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