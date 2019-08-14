Stephanie Frappart kimdir? Süper Kupa finalini yöneterek tarihe geçecek
Fransız Hakem Stephanie Frappart, UEFA Süper Kupa maçıyla gündeme geldi. Avrupa Kupaları finallerinde düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek olan Stephanie Frappart’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Stephanie Frappart kimdir?
Stephanie Frappart, 14 Aralık 1983 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa 3. Ligi'nde maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer aldı. 2014'te Fransa 2. Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Stephanie Frappart, 2015’te yapılan Kanada'da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.
28 Nisan 2019'da ise Fransa 1. Ligi'nde Amiens-Strasbourg maçını yönetti, Ligue 1'de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
Stephanie Frappart, 7 Temmuz 2019'da da Fransa'da ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yönetti. 2 Ağustos'ta UEFA tarafından Süper Kupa final maçını yönetmekle görevlendirildi.
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