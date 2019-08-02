Stephanie Frappart kimdir?
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, UEFA'nın erkekler için düzenlediği bir turnuvada maç yöneten ilk kadın hakem olacak. Peki, Stephanie Frappart kimdir?
Kadın hakem Stephanie Frappart, son günlerde futbol camiasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. İşte, Fransız hakem Stephanie Frappart hakkında tüm detaylar...
1983 yılında Fransa'ın Val-d'Oise bölgesinde dünyaya geldi. 2011 yılından itibaren FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer alan Stephanie Frappart, 2014 yılında Ligue 2'de ve 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.
2019'da, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi. 35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.
Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.
Frappart, İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
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