'Stepanenko’ya adım attırmayın'

A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Ukrayna maçı için dün Kharkiv kentine giderek kampa girdi. Teknik direktör Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, Kharkiv’de yaptırdığı antrenmanda Ukrayna karşılaşmasının taktiğini hem sözlü hem de uygulamalı olarak anlattı. Mücadele gücü yüksek ve iyi organize olan bir takımla karşılaşacaklarına dikkat çeken Lucescu, “Rakip özellikle kendi sahasında çok başarılı sonuçlar alan bir takım. Kaliteli forvetleri var ve bunlar özellikle Ukrayna’daki maçlarda çok etkili oluyor. Defansif düşünceye ağırlık vermeliyiz” dedi.

TOPU İYİ KULLANIYOR

LUCESCU, Ukrayna’nın en önemli oyuncusu olarak Shakhtar Donetsk’ten eski öğrencisi Taras Stepanenko’yu gördüğünü de belirterek, “Stepanenko mükemmel bir ön libero. Oyun içinde son derece aktif. İkili mücadelelerde çok etkili, topu iyi kullanıyor ve atakları başlatıyor. Ukrayna’nın bu kadar iyi organize olmasında büyük rolü var. Bizim öncelikli hedefimiz Stepanenko’yu kilitlemek olmalı” ifadesini kullandı. Rumen teknik adam, Ukrayna karşısında iyi bir sonuç almaları halinde bunun salı günü Hırvatistan ile oynayacakları maça olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.