Stelios Kitsiou, Ankaragücü'nde
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.
Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Yunanistan’ın Paok kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlamıştır.
Yeni transferimiz Kitsiou, Türkiye ve Yunanistan’ın iki dost ülke olduğunu ve dost bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Paok taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm” ifadelerini kullandı.
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