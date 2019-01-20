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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
İHA
20.01.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Stefanos Tsitsipas sürprizi! Federer'i eledi

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Stefanos Tsitsipas sürprizi! Federer'i eledi

Avustralya Açık’ta mücadele eden İsviçreli tenisçi Roger Federer, 4. Tur maçında karşılaştığı Yunan Stefanos Tsitsipas’e 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İsmini çeyrek finale yazdıran Tsitsipas, İspanyol Roberto Batiusta Agut ile karşılaşacak.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta heyecan tek erkekler ve tek kadınlarda oynanan 4. tur maçlarıyla sürüyor. 3 numaralı seri başı olan İsviçreli raket Roger Federer, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas’a 6-7, 7-6, 7-5, 7-6’lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Toplam 3 saat 45 dakika süren mücadelede Tsitsipas gülen taraf olurken, çeyrek finalde Marin Cilic’i eleyerek çeyrek finale yükselen İspanyol tenisçi Agut’un rakibi oldu.

Tek erkekler kategorisinde 4. Tur maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanarak çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Sharapova da veda etti

Tek kadınlarda Rus tenisçi Maria Sharapova’dan da erken veda geldi. Sharapova 4. turda ev sahibi Ashleigh Barty’e 4-6, 6-1, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Avustralyalı raket Barty çeyrek finalde eşleşmenin diğer kolunda Birleşik Amerikalı Amanda Anisimova’yı eleyerek çeyrek finale ismini yazdıran Petra Kvitova ile karşı karşıya gelecek. Tek kadınlarda 4. Tur maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak, çeyrek final eşleşmeleri netleşecek.

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