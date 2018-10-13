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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.10.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Stefanos Dedas: "Barrufet bize maçı getirdi"

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Stefanos Dedas: "Barrufet bize maçı getirdi"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 83-78 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, maçın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, hem öne geçtikleri hem de geriye düştükleri bölümleri öngördüklerini belirterek, "Galatasaray'ın birkaç oyuncusu iyi reaksiyon verdi ve maç bu şekilde ilerledi. Maçın içinde karşılaşmayı iyi okuduk. Onların savunmasını iyi analiz ettik ve oralardan avantaj sağlamaya çalıştık. Bunu da başardık. Göksenin'i Barrufet'in üzerine vereceklerini biliyorduk ama buna da hazırdık. İşler zaman zaman istediğimiz gibi gitmese de Barrufet bize maçı getirdi." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Joaquin Colom Barrufet ise çok zor bir maç olduğunu kaydederek, "İlk yarıda maçı bir adım önde götürüyor gibi görünsek de Galatasaray iyi mücadele ederek geri geldi. Maçın en önemli kısmında 4. periyotta öne geçtiler ama biz buna da hazırlanmıştık. Çok iyi mücadele edip yeniden öne geçtik ve maçı kopardık. Galibiyeti Bahçeşehir Koleji ailesine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Ertuğrul Erdoğan: "Çok basit hatalar yapıyoruz"

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, sonuna kadar getirdikleri maçı tecrübe eksikliği sebebiyle kaybettiklerini aktardı.

Önemli bir maça çıktıklarını ve potansiyeli yüksek bir takıma sahip olduklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Çok basit hatalar yapıyoruz. Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Bu inişli çıkışlı basketbola inşallah alışmayacağız. Bizim için biraz sancılı bir dönem olacak öyle gözüküyor. Her karşılaşma daha iyisini yapmaya gayret eden bir Galatasaray var ama son 3 maçtır ucuna kadar getirdiğimiz müsabakaları kaybediyoruz. Oyuncuların enerjisinden, iyi niyetinden hiçbir şekilde şüphem yok ama biraz daha hızlı bir şekilde ne oynadığımızın anlaşılması lazım."
Ertuğrul Erdoğan, oyuncusu Ege Arar ile ilgili sorulan bir soru üzerine ise "22 yaşında bir oyuncunun bu kadar eleştiriye göğüs germesi zor. Bugün iyi oynadı. Kafanızdaki yargıları yıkın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal ise çok yoğun bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Bir antrenman yaparak Bahçeşehir Koleji maçına çıktık. Ligde oynadığımız hem Anadolu Efes hem de bu maçı kazanabilirdik. Maçın son anlarını daha iyi oynamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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