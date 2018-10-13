Stefanos Dedas: "Barrufet bize maçı getirdi"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, hem öne geçtikleri hem de geriye düştükleri bölümleri öngördüklerini belirterek, "Galatasaray'ın birkaç oyuncusu iyi reaksiyon verdi ve maç bu şekilde ilerledi. Maçın içinde karşılaşmayı iyi okuduk. Onların savunmasını iyi analiz ettik ve oralardan avantaj sağlamaya çalıştık. Bunu da başardık. Göksenin'i Barrufet'in üzerine vereceklerini biliyorduk ama buna da hazırdık. İşler zaman zaman istediğimiz gibi gitmese de Barrufet bize maçı getirdi." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Joaquin Colom Barrufet ise çok zor bir maç olduğunu kaydederek, "İlk yarıda maçı bir adım önde götürüyor gibi görünsek de Galatasaray iyi mücadele ederek geri geldi. Maçın en önemli kısmında 4. periyotta öne geçtiler ama biz buna da hazırlanmıştık. Çok iyi mücadele edip yeniden öne geçtik ve maçı kopardık. Galibiyeti Bahçeşehir Koleji ailesine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Ertuğrul Erdoğan: "Çok basit hatalar yapıyoruz"

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, sonuna kadar getirdikleri maçı tecrübe eksikliği sebebiyle kaybettiklerini aktardı.

Önemli bir maça çıktıklarını ve potansiyeli yüksek bir takıma sahip olduklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Çok basit hatalar yapıyoruz. Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Bu inişli çıkışlı basketbola inşallah alışmayacağız. Bizim için biraz sancılı bir dönem olacak öyle gözüküyor. Her karşılaşma daha iyisini yapmaya gayret eden bir Galatasaray var ama son 3 maçtır ucuna kadar getirdiğimiz müsabakaları kaybediyoruz. Oyuncuların enerjisinden, iyi niyetinden hiçbir şekilde şüphem yok ama biraz daha hızlı bir şekilde ne oynadığımızın anlaşılması lazım."

Ertuğrul Erdoğan, oyuncusu Ege Arar ile ilgili sorulan bir soru üzerine ise "22 yaşında bir oyuncunun bu kadar eleştiriye göğüs germesi zor. Bugün iyi oynadı. Kafanızdaki yargıları yıkın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal ise çok yoğun bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Bir antrenman yaparak Bahçeşehir Koleji maçına çıktık. Ligde oynadığımız hem Anadolu Efes hem de bu maçı kazanabilirdik. Maçın son anlarını daha iyi oynamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.