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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
24.09.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Stefano Dedas: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

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Stefano Dedas: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başantrenörü Stefano Dedas, bu sene hem Avrupa hem de Türkiye'de mücadele edecek olmalarından dolayı ligin daha zor geçeceğini ifade ederek, "Türkiye'de ikinci sezonumuz, geçen sene çok iyi maçlar kazandık ve dokuzuncu bitirdik, bir galibiyetle play off'u kaçırdık. Bu sene lig daha da zor olacak, bunun nedenlerinden birisi hem Avrupa'da hem de Türkiye'de oynayacak olmamız. Bu sene bizim için ekstra zor bir sene olacak ama biz yine elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" dedi.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başantrenörü Stefano Dedas, takımın yeni transferleri için yapılan imza töreni sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Transferi şimdilik tamamladıklarını ve takımın sezon içerisinde durumuna baktıktan sonra birkaç düzeltme yapabileceklerini belirten Dedas, "Şimdilik başlangıç kadromuz bu şekilde. Maçlardaki yol haritamıza göre bakacağız, belki birkaç düzeltme yapabiliriz ama dediğim gibi bunu yolda göreceğiz. Çoğu takım bunu yaşıyor sezon başında, gerekli olursa eklemeler yapabiliriz" diye konuştu.

"YENİ SALONUMUZDA HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon maçlarını oynayacakları yeni salon hakkındaki soruya yanıta, "Benim için öncelikli değişiklik artık 2'nci değil de 1'inci köprüyü kullanacak olmam" diyerek esprili bir ifade kullanarak başlayan Stefano Dedas, şunları kaydetti:

"Dediğiniz gibi bizim için değişik bir sene olacak. Sayın İcra Başkanımız Hüseyin Yücel'in de söylediği gibi Beşiktaş bizim kardeş kulübümüz. Sayın Başkanımız Ömer Yücel'in de belirttiği gibi bu sene Akatlar'da oynayacağız, Akatlar Spor Salonu'nda bizim için daha yoğun bir basketbol ortamı var. Bu yüzden daha güzel olacağını düşünüyorum. Kardeş kulübümüzün salonunda oynayacağımız için de herhangi bir sorun görmüyorum. Maç yaptığımız sahada antrenman yapmak çok önemli, bunun eksikliğini hissedeceğiz. Ev sahibi olmadığımız bir salonda ev sahibiymiş gibi hissetmek için orada çok antrenman yapmamız ve oraya alışmamız gerekiyor."

Stefano Dedas: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

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