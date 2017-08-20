Star Wars: Force Arena’ya 16 yeni karakter

Bu lider karakterlere ek olarak oyuna, Mace Windu, Ashoka Tano, Cumhuriyet Saldırı Gemisi, Cumhuriyet Komandoları, Klon Trooper, İsyan Kontrol Klon Trooper, IG-101, Sith Araştırma Droidi, Umbaran Askeri, Droid Gemisi, B1 Savaş Droidi ve Magna Muhafızı eklendi.

İki yeni harita oyunda

İki yeni harita olan Felucia ve Utapau’da bu güncelleme ile birlikte geldi. Bu haritalar her iki oyun modu için de açık olacak ve haritalar artık oyuncu seviyelerine göre açılacak. Oyuncular belli haritaları, belirli seviyelere geldikten sonra oynayabilecekler. “Arcade Modu” adında yeni bir modda oyuna eklendi. Bu mod “Draft Modu” ve “2’ye 2 Sıralamasız Maç”ı içeriyor. Bu mod sayesinde oyuncular daha fazla ödül kazanabilecek ve yepyeni bir eğlenceye katılabilecekler. Güncelleme ayrıca dükkan arayüz yenilemeleri ve oyun içi fonksiyonların geliştirilmesini de kapsıyor.

Chief Marketing Officer Başkanı Seungwon Lee: “Yoda ve Anakin Skywalker gibi efsane karakterleri içeren, bu güncellemeden dolayı son derece mutluyuz. 16 yeni karakter ve yeni haritalar ile oyuncularımızın en sevdiği karakterleri kullanarak, gerçek zamanlı PvP savaş tecrübesini yaşamalarını istiyoruz.”