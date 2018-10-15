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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.10.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Stanislav Cherchesov: "İlk yarıda çok fazla fırsat harcadık"

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Stanislav Cherchesov: "İlk yarıda çok fazla fırsat harcadık"

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’ta Türkiye deplasmanda Rusya’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile oynuyorsanız inisiyatifi hemen ele almanız gerekir"

Golü bulduktan sonra maçın kontrolünü eline aldıklarını söyleyen Stanislav Cherchesov, "Saha iki takımında oynayabileceği düzeydeydi. Türkiye ile oynuyorsanız pres yapıp, inisiyatifi hemen ele almanız gerekir. Bizde bunu yaparak golü bulduk ve maçın kontrolünü elimize aldık.

Her oyuncu hakkında ayrı ayrı konuşmak istemiyorum. Guilherme, ikinci kalecimiz sakat olduğu için geldi ve kendisinden de gayet memnunuz" dedi.

"İLK YARIDA ÇOK FAZLA FIRSATI HARCADIK"

Karşılaşmanın ilk yarısında çok fırsat yakaladıklarını belirten Cherchesov, "Türkiye çok teknik bir takım. Biz daha öncede oynadık onlarla. Lucescu da çok deneyimli bir hoca.

İlk yarıda çok fazla fırsatı harcadık bunu yapmamamız gerekir. Bunlara çalışacağız. 7 puan aldık ve lideriz. Biz futbol oynuyoruz artistlik jimnastik yapmıyoruz. İsveç maçında da çok efor sarf ettik. Bu maçta takımın gösterdiği performanstan memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

"Rusya takımı bizden daha iyiydi"UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 3. maçında Rusya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sahada gereken oyunu oynayamadıklarını belirterek, "Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti" dedi. Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın oyun tarzı olarak uzun ve hava toplarıyla boş alana hücum eden bir sisteme sahip olduğunu, rakiplerinin bu sistemi bugün de uyguladığını ve A Milli Futbol Takımı’ndan 7 kilometre daha fazla koştuğunu ifade etti. A Milli Futbol Takımı’nın genç bir ekip olduğunu vurgulayan Lucescu, "İki farklı ekip. Birisi genç bir ekip. Diğeri iki senedir Dünya Kupası'na hazırlanan, belli bir derece elde eden ekip. Oyuncuları da sürekli ilk 11’de 90’ar dakika oynayan bir ekip. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler. Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti.” diye konuştu. Lucescu açıklamasının devamında, "5 gol pozisyonu ürettik. Ancak belki bizim oyuncularımız Rus ekibinin ısrarlı ve agresif oyuncularından çekindi. Daha iyi oyun oynamamız gerekiyordu. Dzyuba gibi oyuncu varsa işiniz zor. Zaten o bizim defansta süper bir mücadele verdi. Topu iyi sakladı, boş alana hücum etti, her şeyi yaptı. Böyle bir oyuncu bütün alkışı hak etti" ifadelerini kullandı.
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