Standard Liege Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'e konuk olacak. Bu yıl ilk kez Avrupa'da mücadele eden Akhisarspor, gruptaki ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala maça dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Standard Liege Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, grup aşaması heyecanı oynanacak ikinci maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Akhisarspor da J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile deplasmanda mücadele edecek. Öte yandan yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. İşte, Standard Liege Akhisarspor maçı hakkında merak edilen detaylar...
Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaşacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Bu kritik müsabaka, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
CİHAT ARSLAN'IN İLK MAÇI
Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek.
Akhisarspor'un rakibi Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray'da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alıyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.
TÜRKİYE VE BELÇİKA TAKIMLARI 33. KEZ KARŞILAŞACAK
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka olacak. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda.
Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.
Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı. Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.
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