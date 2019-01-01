St James' Park'ta yeni yıla merhaba! ManU'nun iddaa oranı...
Ole Gunnar Solskjaer ile çıktıkları 3 maçı da kazanan Manchester United'ı, Newcastle deplasmanında neler bekliyor? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Watford'a karşı 90 dakikayı tamamlayamayan Federico Fernandez'in durumu maç saati netleşecek.
- Güney Kore milli takımıyla Asya Kupası'nda olan Ki Sung-Yueng yok, son 3 maçı kaçıran Ciaran Clark'ın da yetişmesi beklenmiyor.
- Geçen sezon St James' Park'tan Kırmızı Şeytanlar'ı elleri boş göndermişlerdi ama 3 maçtır da iç sahadan 3 puan çıkartamadılar.
- Eric Bailly cezalı, Chris Smalling sakat, Marcos Rojo şüpheli.
- Alexis Sanchez ve Romelu Lukaku iyileşti.
- Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktıkları 3 lig maçını da kazandılar, rakip filelere tam 12 gol gönderdiler.
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