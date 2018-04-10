Spurs üst üste 21. kez play-off'ta
San Antonio Spurs son çeyreğe 5 sayı geride başladığı maçta Sacramento Kings'i 98-85 yenerek üst üste 21. kez play-off oynama hakkını elde etti.
Kendi seyircisi önünde zayıf rakibi karşısında beklenmedik kadar zorlanan Spurs'te kenardan gelen Rudy Gay, Manu Ginobili ve Bryn Forbes son çeyrekte 25 sayı atarak momentumu değiştirdi.
Rudy Gay 18 sayı, 6 asist, Manu Ginobili 17 sayı, 6 ribaund, 5 asist, LaMarcus Aldridge 15 sayı, 14 ribaund, Patty Mills 15 sayı ile oynadı.
Sacramento'da Willie Cauley-Stein 25 sayı, 10 ribaund, De'Aaron Fox 21 sayı (3/5 üçlük), 7 asist, 3 ribaund, Buddy Hield 17 sayı (3/6 üçlük) ile öne çıktı.
Bogdan Bogdanovic 8'de 1 saha içi isabetle 2 sayıda kaldı, 2 ribaund, 2 de asist üretti. (Basketdergisi)
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