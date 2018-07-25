Spurs Doktorları Fark Etmeyince Green, Yırtık Kasla Oynamış!
San Antonio Spurs doktorlarına dair kötü haberler geliyor…
NBA’de geçtiğimiz sezonun en büyük bilmecesi Kawhi Leonard ve San Antonio Spurs doktorları arasında yaşanmıştı. Leonard sakatlandığında tedavi beklediği şekilde gerçekleştirilememiş, yıldız oyuncu uzun süre sonra parkeye döndüğünde maçları oynamasına rağmen ağrı hissetmişti. Dayanılamaz hale gelen ağrılar nedeniyle bir daha rehabilitasyon sürecine giren Leonard, Spurs doktorlarının oynamasına bir engel olmadığına dair raporlarına rağmen New York’a giderek orada ikinci bir doktora görünmüştü.
Yaşananlar Leonard’ın Spurs’ten ayrılmasına kadar giderken yıldız oyuncu ile birlikte Toronto Raptors‘a takas edilen Danny Green’den gelen haberler, Spurs doktorları adına pek de iç açıcı değil. Tecrübeli oyuncu, kendi yaptığı podcastte geçen sezon sakat sakat oynadığını söyledi.
Green, Aralık ayında Boston Celtics karşısında kasık gerilmesi olarak gösterilen bir sakatlık yaşamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa kısa süre sonra parkelere dönen Green’in sakatlığı çok daha kötüymüş. Çünkü Green, kendi ifadesine göre sakat sakat oynamış ve sezon sonunda kasığında bir gerilme değil, kas yırtığı olduğu ortaya çıkmış.
Tabii bu da Leonard’ın Spurs sağlık ekibine güvenmemesi konusunda haklı olabileceği düşüncelerini güçlendirdi. (Eurohoops)
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