‘Sporun Kadınları’ başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri‘Sporun Kadınları’ başlıyor
GeriDiğer ‘Sporun Kadınları’ başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
18.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

‘Sporun Kadınları’ başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Sporun Kadınları’ başlıyor

Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edip madalyalar kazanan farklı branşlardan başarılı kadın sporcunun hikâyelerinin anlatıldığı ‘Sporun Kadınları’ adlı programın ikinci sezonu 19 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar saat 10.40’ta TRT Spor ekranlarında olacak.

Programın ikinci sezonunda kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu, basketbolcu Cansu Köksal, kick boxçu Duygu Turan, bilardo oyuncusu Gülşen Degener, atlet Şevval Ayaz, triatlet İpek Onaran, serbest dalışçı Fatma Uruk, bisikletçi Esra Kürkçü, açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı gibi başarılı kadın sporcuların hikayeleri ekrana gelecek.

Yönetmen ve sunuculuğunu Zerrin Yazar, yapımcılığını Ali Çiçek- Bengi Bay, kameramanlıklarını İrfan Yazar, Mesut Bülent Mortaş, Yüksel Şıpka, kurgusunu Özgür Arıkan’ın yaptığı program bu sezonda da 13 bölümden oluşuyor.

Dallarında en iyi ya da gelecek vadeden isimlerden oluşan sporcular, en çok medyadaki ilgisizlikten yakınıyor. Sponsor desteği bulmakta çektikleri zorluklar ise bireysel spor yapanların en büyük sıkıntısı. Oysa hepsi de uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edip, madalyalar kazanan, sporu hayat biçimi haline getirmiş isimler.

İŞTEN ÇIKIP ANTRENMANA GİDİYORLAR

Aralarında öğrenci olanlar olduğu gibi, iş hayatına atılmış, öğretmen, hemşire, banka müfettişi olup kariyer basamaklarını tırmananlar da var. Yıllık izinlerinde kamplara, uluslararası organizasyonlara katılıp, madalya alarak iş başı yapıyorlar.

Program, sporcu olmak isteyen çocuk ve gençlere, çocuğunu spora yönlendirmekte tereddüt eden ailelere de örnek olmayı hedefliyor. Çünkü spor, hepsinin de hem okul hem de meslek hayatlarına olumlu katkı yapmış.

İLK BÖLÜM 19 MAYIS’TA

13 bölüm sürecek ve her pazar 10:40’ta yayınlanacak ‘Sporun Kadınları’nın ilk bölümü önemli bir günde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanmaya başlıyor. İlk bölümün konuğu ise Türkiye’yi Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu olacak.

GÖZLERİ TOKYO’DA

Olimpiyat oyunları, hemen hepsinin en büyük hedefi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya almak için var güçleriyle ter dökmeye devam ediyorlar.

‘Sporun Kadınları’ başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Dev maçta Adebayor sürprizi!

TFF'den 19 Mayıs kutlaması

Bayern Münih E.Frankfurt ve Mönchengladbach B.Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor!