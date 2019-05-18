‘Sporun Kadınları’ başlıyor
Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edip madalyalar kazanan farklı branşlardan başarılı kadın sporcunun hikâyelerinin anlatıldığı ‘Sporun Kadınları’ adlı programın ikinci sezonu 19 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar saat 10.40’ta TRT Spor ekranlarında olacak.
Programın ikinci sezonunda kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu, basketbolcu Cansu Köksal, kick boxçu Duygu Turan, bilardo oyuncusu Gülşen Degener, atlet Şevval Ayaz, triatlet İpek Onaran, serbest dalışçı Fatma Uruk, bisikletçi Esra Kürkçü, açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı gibi başarılı kadın sporcuların hikayeleri ekrana gelecek.
Yönetmen ve sunuculuğunu Zerrin Yazar, yapımcılığını Ali Çiçek- Bengi Bay, kameramanlıklarını İrfan Yazar, Mesut Bülent Mortaş, Yüksel Şıpka, kurgusunu Özgür Arıkan’ın yaptığı program bu sezonda da 13 bölümden oluşuyor.
Dallarında en iyi ya da gelecek vadeden isimlerden oluşan sporcular, en çok medyadaki ilgisizlikten yakınıyor. Sponsor desteği bulmakta çektikleri zorluklar ise bireysel spor yapanların en büyük sıkıntısı. Oysa hepsi de uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edip, madalyalar kazanan, sporu hayat biçimi haline getirmiş isimler.
İŞTEN ÇIKIP ANTRENMANA GİDİYORLAR
Aralarında öğrenci olanlar olduğu gibi, iş hayatına atılmış, öğretmen, hemşire, banka müfettişi olup kariyer basamaklarını tırmananlar da var. Yıllık izinlerinde kamplara, uluslararası organizasyonlara katılıp, madalya alarak iş başı yapıyorlar.
Program, sporcu olmak isteyen çocuk ve gençlere, çocuğunu spora yönlendirmekte tereddüt eden ailelere de örnek olmayı hedefliyor. Çünkü spor, hepsinin de hem okul hem de meslek hayatlarına olumlu katkı yapmış.
İLK BÖLÜM 19 MAYIS’TA
13 bölüm sürecek ve her pazar 10:40’ta yayınlanacak ‘Sporun Kadınları’nın ilk bölümü önemli bir günde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanmaya başlıyor. İlk bölümün konuğu ise Türkiye’yi Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu olacak.
GÖZLERİ TOKYO’DA
Olimpiyat oyunları, hemen hepsinin en büyük hedefi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya almak için var güçleriyle ter dökmeye devam ediyorlar.
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