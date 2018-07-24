Sportsnet Group, La Liga ile 3 yıllık ajans sözleşmesi imzaladı
Türkiye'de 17 yıldır spor endüstrisinin gelişimine katkıda bulunan ve özel sektörün spora kaynak ayırmasına teşvik eden spor odaklı pazarlama iletişim faaliyetleriyle tanınan Sportsnet Group, İspanya Futbol Ligi La Liga’nın Türkiye’deki pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürütecek.
Sportsnet Group ve La Liga arasında imzalanan 3 yıllık anlaşma kapsamında, Sportsnet Group La Liga’nın Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarının pazarlanması, La Liga markasının Türkiye’de yayılmasından sorumlu olacak. Madrid’deki La Liga Merkez ofisinde düzenlenen imza törenine MENA Genel Müdürü ve Global Projeler Müdürü Fernando Sanz ve La Liga Elçisi, eski Real Madrid oyuncusu Fernando Morientes katılırken, Sportsnet Group’tan Başkan Yardımcısı Ener Gülüm ve Proje Yöneticisi Emir Bursa yer aldı.
La Liga MENA Genel Müdürü ve Global Projeler Müdürü Fernando Sanz “Türkiye, La Liga için çok önemli bir ülke; inanılmaz bir futbol kültürü ve ligimizi takip eden büyük bir taraftar kitlesi var. Bu prestijli Grup ile ortaklığımızı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” şeklinde açıklamalar yaptı. Sportsnet Group Başkan Yardımcısı Ener Gülüm ise “Sportsnet Group olarak dünyanın en önemli ligleri arasında yer alan La Liga ile yaptığımız anlaşmayla dünya çapındaki projelerimize bir yenisini daha kattık. La Liga’nın Türkiye bölgesindeki temsilcisi olarak yeni projeleri hayata geçirecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.” dedi.
Avrupa’nın ve dünyanın en önde gelen futbol liglerinden biri olan La Liga, dünya çapında 2,7 milyar seyirci kitlesine sahip. 160’tan fazla ülkede maçları yayınlanan La Liga’nın, 500 milyondan fazla sıkı takipçisi bulunuyor. Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere uluslararası tüm kulüp organizasyonlarında başarılara imza atan takımlara sahip olan La Liga, rekorların ligi olarak biliniyor. Şampiyonlar Ligi’nin son 10 yılının 7 şampiyonu La Liga’dan çıktı.
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