Sportsnet Group, La Liga ile 3 yıllık ajans sözleşmesi imzaladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSportsnet Group, La Liga ile 3 yıllık ajans sözleşmesi imzaladı
GeriFutbol Sportsnet Group, La Liga ile 3 yıllık ajans sözleşmesi imzaladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
24.07.2018 - 13:00 , Son Güncelleme:

Sportsnet Group, La Liga ile 3 yıllık ajans sözleşmesi imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sportsnet Group, La Liga ile 3 yıllık ajans sözleşmesi imzaladı

Türkiye'de 17 yıldır spor endüstrisinin gelişimine katkıda bulunan ve özel sektörün spora kaynak ayırmasına teşvik eden spor odaklı pazarlama iletişim faaliyetleriyle tanınan Sportsnet Group, İspanya Futbol Ligi La Liga’nın Türkiye’deki pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürütecek.

Sportsnet Group ve La Liga arasında imzalanan 3 yıllık anlaşma kapsamında, Sportsnet Group La Liga’nın Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarının pazarlanması, La Liga markasının Türkiye’de yayılmasından sorumlu olacak. Madrid’deki La Liga Merkez ofisinde düzenlenen imza törenine MENA Genel Müdürü ve Global Projeler Müdürü Fernando Sanz ve La Liga Elçisi, eski Real Madrid oyuncusu Fernando Morientes katılırken, Sportsnet Group’tan Başkan Yardımcısı Ener Gülüm ve Proje Yöneticisi Emir Bursa yer aldı.  

La Liga MENA Genel Müdürü ve Global Projeler Müdürü Fernando Sanz “Türkiye, La Liga için çok önemli bir ülke; inanılmaz bir futbol kültürü ve ligimizi takip eden büyük bir taraftar kitlesi var. Bu prestijli Grup ile ortaklığımızı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” şeklinde açıklamalar yaptı. Sportsnet Group Başkan Yardımcısı Ener Gülüm ise “Sportsnet Group olarak dünyanın en önemli ligleri arasında yer alan La Liga ile yaptığımız anlaşmayla dünya çapındaki projelerimize bir yenisini daha kattık. La Liga’nın Türkiye bölgesindeki temsilcisi olarak yeni projeleri hayata geçirecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Avrupa’nın ve dünyanın en önde gelen futbol liglerinden biri olan La Liga, dünya çapında 2,7 milyar seyirci kitlesine sahip. 160’tan fazla ülkede maçları yayınlanan La Liga’nın, 500 milyondan fazla sıkı takipçisi bulunuyor. Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere uluslararası tüm kulüp organizasyonlarında başarılara imza atan takımlara sahip olan La Liga, rekorların ligi olarak biliniyor. Şampiyonlar Ligi’nin son 10 yılının 7 şampiyonu La Liga’dan çıktı.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 522Legia Varşova - Spartak Trnava
    3
    MS1
    1,20
    4476kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’dan Özil’e destek

Hırvatistan'da kritik Devler Ligi ön elemesi! iddaa'nın favorisi...

Avrupa Şampiyonları yurda döndü!

Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil paylaşımı