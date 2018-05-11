Sports Emmys Riot Games’in

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
11.05.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Sports Emmys Riot Games’in

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Sports Emmys Riot Games’in

Riot Games bu sene 39’uncusu düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli ödüller arasında gösterilen Sports Emmys organizasyonundan ödülle döndü.

Riot Games, Çin’de gerçekleştirilen ve 70 milyondan fazla izleyici tarafından takip edilen 2017 League of Legends Dünya Şampiyonası finalindeki sıra dışı açılış gösterisi ile 2017 NBA finalleri, NBA All Star haftası yayını, ESPN Kolej Basketbol Organizasyonu ve ELEAGUE 2017 TBS yayınlarını geride bırakarak, “Üstün Canlı Grafik Tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Spor dünyasının en seçkin ödülleri arasında gösterilen Sports Emmys, 8 Mayıs’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 39’uncusu düzenlenen ödül töreninde Riot Games, dünyada en çok ses getiren espor organizasyonlarından biri olan ve geçtiğimiz yıl Çin’de gerçekleştirilen 2017 League of Legends Dünya Şampiyonası finalinin açılış şovuyla “Üstün Canlı Grafik” Tasarımı kategorisinde ödülün sahibi oldu. 2017 NBA finalleri, NBA All Star haftası yayını, ESPN Kolej Basketbol Organizasyonu ve ELEAGUE’in 2017 TBS yayınlarının da aday olarak gösterildiği kategoride Riot Games, görsel bir şölene dönüşen açılış gösterisiyle rakiplerini geride bıraktı.

Oyunun kahramanı Ejderha, sanal gerçeklikle 100 bin kişilik stadyuma indi

2017 League of Legends Dünya Şampiyonası Finali, Pekin Olimpiyat Oyunları’nın ana stadyumu olan ve “Kuş Kafesi” olarak da bilinen Birds’s Nets’te gerçekleştirilmişti. Olağanüstü grafiklerle görsel bir şölene dönüşen açılış gösterisinde, League of Legends’in kült simgelerinden Kadim Ejderha, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak 100 bin kişilik stadyumda izleyicileri selamlamıştı.

Final maçı öncesinde oyun severlerle Kadim Ejderha’yı buluşturan ve 70 milyondan fazla kişinin internetten canlı olarak izlediği açılış gösterisine https://www.youtube.com/watch?v=LxwfkcUVeUk linkinden ulaşabilirsiniz.

 

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