Sporting Lizbon bu sezon ne yaptı?

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz'in üç büyük kulübünden biri konumunda.



Turuncu-lacivertlilerle son 32 turunda mücadele edecek başkent Lizbon'un temsilcisi, en büyük rakipleri Benfica ve Porto'nun oldukça arkasında kaldı.

Portekiz Ligi'nde son şampiyonluğunu 2001-2002 sezonunda alan Sporting Lizbon'un müzesi kupalarla dolu. Sporting Lizbon, 18 lig, 17 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası, 8 de Portekiz Süper Kupası şampiyonluğuna sahip.

Sporting Lizbon, müzesindeki tek Avrupa kupasını ise 1963-1964 sezonunda kazandı. Portekiz ekibi, söz konusu sezon Kupa Galipleri Kupası'nı, Macaristan ekibi MTK'yı finalde saf dışı bırakarak müzesine götürdü.



- Avrupa'da son başarısı 2005'te



Sporting Lizbon, Avrupa kupalarındaki son önemli başarısını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezon o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda finale kalan Sporting Lizbon, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya kaybetti.

Portekiz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009'da son 16'ya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2011-2012'de yarı finale, 2017-2018'de de çeyrek finale kadar yükseldi.



- Son 32 turuna nasıl geldi



Geçen sezon Portekiz Kupası'nı finalde Porto'yu yenerek kazanan Sporting Lizbon, ligi de 3. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti.

D Grubu'nda Avusturya'dan Lask Linz, Norveç'ten Roseborg ve Hollanda'dan PSV ekipleriyle eşleşen Sporting Lizbon, 12 puanla grubu Lask Linz'in arkasında 2. sırada tamamladı.

Sporting Lizbon, grupta sahasında oynadığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.



- Ligde 16 puan geride



Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde bir maç eksikle lider Benfica'nın 16 puan gerisinde yer alıyor.

Portekiz'de 14. haftası oynanan ligde 23 puanla 4. sırada yer alan Sporting Lizbon, sezon başı Portekiz Süper Kupası maçında Benfica'ya 5-0 yenilmişti.



- Türk takımlarıyla maçları



Sporting Lizbon, daha önce Türk takımlarıyla 6 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İlk kez bir Türk takımıyla 1993-1994 sezonu UEFA Kupası'nda eşleşen Portekiz ekibi, rakibi Kocaelispor'u 0-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

Portekiz temsilcisi 2003-2004 sezonu UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği'yle eşleşmişti. Gençlerbirliği, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Sporting Lizbon, son olarak 2015-2016 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Beşiktaş'la karşılaştı. Beşiktaş, rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, Portekiz'deki maçı Sporting Lizbon 3-1 kazanmıştı.



- Bu sezon 3 hocayla çalıştı



Sporting Lizbon, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalıştı.

Sezona Hollandalı çalıştırıcı Marcel Keizer'le başlayan Sporting Lizbon, ligin 4. haftasında teknik adam değişikliğine gitti. Kısa bir süre Portekizli Leonel

Pontes'le yola devam eden Sporting Lizbon, eylül ayının sonunda takımın başına 43 yaşındaki Jorge Silas'ı getirdi.



- En önemli oyuncusu Bruno Ferndanez



Portekiz ekibinin en önemli yıldızı olarak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Fernandez ön plana çıkıyor.

Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Fernandez, bu sezon toplam 12 gol atıp 9 gol pası verdi.

Sporting Lizbon kadrosunda, daha önce Fenerbahçe forması giyen Luis Neto da bulunuyor. Bir dönem Barcelona'da oynayan Fransız stoper Jeremy Mathieu ile PSG'de forma giyen İspanyol forvet Jese ise Portekiz temsilcisinin diğer önemli isimleri olarak dikkati çekiyor.

Sezon başı Atletico Madrid'den Arjantinli forvet Luciano Vietto'yu 7.5 milyon avro karşılığında kadrosunda katan Sporting Lizbon, önemli isimleri Bas Dost ve Thierry Correia'yı ise sattı.

Öte yandan, gruptaki son maçta Lask Linz karşısında kırmızı kart gören Brezilyalı kaleci Renan Ribeiro, Medipol Başakşehir karşısında ilk maçta forma giyemeyecek.