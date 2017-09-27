UEFA Avrupa Ligi mücadele eden Medipol Başakşehir’in, C Grubu’nda Portekiz’in Braga takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek.
Portekiz’in Braga kentindeki Est dio Municipal de Braga’da saat 22.05’te başlayacak maçta, Matej Jug’un yardımılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Tomislav Pospeh’in dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ve Dejan Balazic.
Medipol Başakşehir, Braga deplasmanında
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak - Braga Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.
Sporting Braga Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Braga Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 mağlup eden Braga ise yarınki karşılaşma öncesinde grupta lider durumda bulunuyor.
Adebayor kadroda yok
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor. Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, 6. hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Adebayor'un yokluğunda Mevlüt Erdinç'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Muhtemel 11
Medipol Başakşehir'in, Braga karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Mevlüt Erdinç.