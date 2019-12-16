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16.12.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Spor Toto'nun konuğu Luboteni! CEV Challenge Kupası...

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Spor Toto'nun konuğu Luboteni! CEV Challenge Kupası...

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Spor Toto, yarın Ankara'da Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Kosova'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan Spor Toto, tur için önemli bir avantaj elde etmişti.

Spor Totonun konuğu Luboteni CEV Challenge Kupası...

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