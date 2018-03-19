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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Spor Toto Süper Lig'in gol ortalaması düştü
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Futbol
A.A
19.03.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in gol ortalaması düştü

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Spor Toto Süper Lig'in gol ortalaması düştü

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında maç başına gol ortalaması 3'ün altına geriledi.

Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 9 haftada oynanan 81 maçta 223 gol atıldı. İkinci devre hafta başına 30 gol barajına sadece bir kez ulaşılırken, maç başına gol ortalaması 2,75'e düştü.

Ligin ilk devresindeki aynı bölümde 5 haftada 30 gol barajı aşılmış, maç başına da 3,28 gol ortalaması yakalanmıştı.
Sezonun ilk yarısında futbolseverler, son 16 sezonun en gollü ilk yarısına tanıklık etmişti. 153 karşılaşmada 461 gol atılırken, maç başına 3,01 gol ortalamasına ulaşılmıştı. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta sonunda ise maç başına gol ortalaması 2,92'ye geriledi.

- Golsüz biten maç sayısı arttı

Ligin ikinci yarısında yapılan 81 maçın 6'sı golsüz bitti.
Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Göztepe, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor-Antalyaspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında gol sesi çıkmadı.
Sezonun ilk yarısında golsüz biten ilk karşılaşmalar 9. haftada oynanmıştı. Demir Grup Sivasspor-Bursaspor ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları golsüz tamamlanmıştı.

- En gollü hafta ilk devrede

Spor Toto Süper Lig'in 26 haftalık periyodunda futbolseverler en fazla gole 5. haftada tanıklık etti.
Futbolcular, 5. haftada 35 kez ağları havalandırırken maç başına 3,88 gol ortalamasına ulaşıldı.
18 golün atıldığı 13. haftada ise gol ortalaması 2 ile en düşük seviyeyi gördü.

- Ligin en golcü takımı Galatasaray

Maç başına en yüksek gol ortalamasına sahip takım ise Galatasaray oldu.
Ligin ilk yarısında rakip fileleri 37 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrenin 9 haftalık bölümünde 24 gol attı ve 61 gole ulaştı.
Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek sezonun şu anki en farklı galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılı ekibin ardından Fenerbahçe 49, Beşiktaş 47, Medipol Başakşehir ise 46 golle sıralandı.

- Gomis, gol krallığına ilerliyor

Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Ligde 25 kez rakip fileleri sarsan Gomis, gol krallığı yarışında Burak Yılmaz'ın (20 gol) önünde ilk sırada yer alıyor.
Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan 32 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'den aldı.

- Beşiktaş 9 maçta kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir'e yenilerek 3. sıraya gerileyen Beşiktaş, savunmasıyla ön plana çıkıyor.
Beşiktaş, 9 maçta rakip oyunculara gol izni tanımadı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray; ikinci devre ise Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarını gol yemeden tamamladı.
Son iki sezonun şampiyonu, en az gol yiyen takım konumunda da bulunuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, 26 maçta kalesinde 23 gol gördü.
Beşiktaş'ı, en az gol yiyen takım sıralamasında Medipol Başakşehir (26) takip etti.
Ligde en fazla golü ise son sırada yer alan Kardemir Karabükspor yedi. Kardemir Karabükspor fileleriyle top 61 kez buluştu. 

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