Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu
Süper Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.
Sonuçlar
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2
Puan durumu
Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P
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1. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4. FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5. TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 4 2 16 12 4 16
7. GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8. BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 16 19 -3 15
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
11. KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
12. GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
13. YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14. ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15. ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16. MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7
Program
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
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