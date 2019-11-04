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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.11.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu

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Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.

Sonuçlar

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2

Puan durumu

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4. FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5. TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 4 2 16 12 4 16
7. GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8. BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 16 19 -3 15
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
11. KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
12. GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
13. YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14. ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15. ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16. MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

Program

Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:

8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray

10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

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