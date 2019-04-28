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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 01:35, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi iyice kızıştı! İşte son durum...

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi iyice kızıştı! İşte son durum...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar arasında büyük çekişme yaşanıyor... İşte, ligin 30. haftasında oynanan maçların sonuçları ve henüz oynanmamış maçlara göre oluşan puan sıralaması.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 4 maç oynanırken, zirvede ve düşme hattında işler iyice kızıştı. 

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, lider Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıpları, son olarak kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Göztepe'ye evinde 2 golle mağlup olması, çekişmeyi arttırdı. 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan ve 62 puanda kalan turuncu lacivertlilerin hemen 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenmesi durumunda averaj üstünlüğüyle zirveye kurulacak. 

Çok önemli bir üç puanı hanesine yazdıran ve haftalar sonra nefes alan Göztepe ise 30 puanla maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. Ege temsilcisinin hemen arkasında 29 puanla 16. sırada Erzurumspor, 29 puanla 17. sırada bulunan Bursaspor ve 24 puanlı Akhisarspor yer alıyor.

Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları

Medipol Başakşehir 0 - 2 Göztepe

Çaykur Rizespor 0 - 0 Demir Grup Sivasspor

Antalyaspor 1 - 1 BB Erzurumspor

Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

30. haftada oynanacak maçlar:

Bursaspor - Akhisarspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

Beşiktaş - MKE Ankaragücü

Evkur Yeni Malatya - Kasımpaşa

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi iyice kızıştı İşte son durum...

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