Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi iyice kızıştı! İşte son durum...
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar arasında büyük çekişme yaşanıyor... İşte, ligin 30. haftasında oynanan maçların sonuçları ve henüz oynanmamış maçlara göre oluşan puan sıralaması.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 4 maç oynanırken, zirvede ve düşme hattında işler iyice kızıştı.
Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, lider Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıpları, son olarak kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Göztepe'ye evinde 2 golle mağlup olması, çekişmeyi arttırdı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan ve 62 puanda kalan turuncu lacivertlilerin hemen 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenmesi durumunda averaj üstünlüğüyle zirveye kurulacak.
Çok önemli bir üç puanı hanesine yazdıran ve haftalar sonra nefes alan Göztepe ise 30 puanla maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. Ege temsilcisinin hemen arkasında 29 puanla 16. sırada Erzurumspor, 29 puanla 17. sırada bulunan Bursaspor ve 24 puanlı Akhisarspor yer alıyor.
Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları
Medipol Başakşehir 0 - 2 Göztepe
Çaykur Rizespor 0 - 0 Demir Grup Sivasspor
Antalyaspor 1 - 1 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
30. haftada oynanacak maçlar:
Bursaspor - Akhisarspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
Beşiktaş - MKE Ankaragücü
Evkur Yeni Malatya - Kasımpaşa
Atiker Konyaspor - Galatasaray
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