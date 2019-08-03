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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

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Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk 3 haftasının programı açıklandı. Yeni sezon Galatasaray'ın Denizlispor ile 16 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacağı maç ile start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ilk hafta 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor - Galatasaray arasında oynanacak maç ile başlayacak. Ligin 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'üncü haftada ise 1 Eylül Pazar Fenerbahçe - Trabzonspor maçları oynanacağı bildirildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

Bununla birlikte, Medipol Başakşehir FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.

Ligde 1. Hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, ekiplerin Avrupa kupalarında bir üst tura erişmeleri halinde her iki takımın da eşit dinlenme sürelerine sahip olamayacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenecek."

1. HAFTA

16 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
21.45 İstiklal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
21.45 Sivasspor - Beşiktaş

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.15 Göztepe - Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

2.HAFTA

23 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi

19.15 MKE Ankaragücü - Kayserispor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

25 Ağustos Pazar

19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
21.45 Galatasaray - Konyaspor

26 Ağustos Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği

3.HAFTA

30 Ağustos Cuma

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 İstiklal Mobilya Kayserispor- Galatasaray
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor - Antalyaspor
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

1 Eylül Pazar

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor

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