Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılıyor
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında yarın Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın lider Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Bursaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
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