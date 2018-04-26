Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılıyor! İşte program...
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın Göztepe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Bornova Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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