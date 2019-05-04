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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig 32. ve 33. hafta programı açıklandı!

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Spor Toto Süper Lig 32. ve 33. hafta programı açıklandı!

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32-33 haftalarının müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle: 

- 32. Hafta 

10 Mayıs Cuma: 
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) 

11 Mayıs Cumartesi: 
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova) 
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker) 

12 Mayıs Pazar: 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has) 
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye) 
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya) 
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 

13 Mayıs Pazartesi: 
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park) 

- 33. Hafta 

17 Mayıs Cuma: 
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 

18 Mayıs Cumartesi: 
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya) 
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 

19 Mayıs Pazar: 
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar) 
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye) 
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları) 
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom) 

20 Mayıs Pazartesi: 
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil) 
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir) 

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Spor Toto Süper Lig 32. ve 33. hafta programı açıklandı

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