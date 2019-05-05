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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.05.2019 - 20:16, Son Güncelleme:

Spor Toto BAL'da TFF 3. Lig'e yükselen 4 takım belli oldu

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Spor Toto BAL'da TFF 3. Lig'e yükselen 4 takım belli oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 1. Kademede oynanan 4 play - off müsabakasının sonuçlanmasıyla TFF 3. Lig'e çıkan dört takım belli oldu.

2018 -2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018- 2019 sezonunun tamamlanmasıyla 1. Kademeden 4, 2. Kademeden 3, 3.Kademeden 2 olmak üzere toplam 9 takım TFF 3. Lig'e çıkacak.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda 4 Mayıs 2019 tarihinde Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Somaspor arasında oynanan ve normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarının ardından 2-1 kazanan Somaspor, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Yalova Atatürk Stadı'nda 4 Mayıs 2019 tarihinde oynanan 1877 Almedağ Spor - Modafen Spor müsabakasını 1 - 0 kazanan Modafen Spor, TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Ordu 19 Eylül Stadı'nda 5 Mayıs 2019 tarihinde Kelkit Belediye Hürriyet Spor - Yozgatspor 1959 FK arasında oynanan müsabakayı penaltı atışları sonrasında 4-3 kazanan Kelkit Belediye Hürriyet Spor, TFF 3.Lig'e yükseldi.

Mersin Şehir Stadı'nda 5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan 68 Aksaray Belediye Spor - Akşehir Spor müsabakasını ise penaltı atışlarında 7 - 6 üstünlük sağlayan 68 Akasaray Belediye Spor kazandı ve TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Statü gereği 1.Kademe müsabakalarını kaybeden 4 takım, 2. ve 3. Kademe müsabakalarında TFF 3.Lig'e yükselme şansları devam ediyor.

TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, TFF 3.Lig'e yükselen 4 takımı TFF Başkanı Hüsnü GÜRELİ ve Yönetim Kurulu adına kutladı., 2. ve 3. Kademe maçlarında mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

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