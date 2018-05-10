Spor Toto 2. Lig Play-Off iddaa oranları belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'e yükselme yolunda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu, iddaa oranları açıklandı! İşte detaylar...
Kırmızı Grup
- Kırmızı Grup'ta 2. olan Menemen Belediye, 5. Keçiörengücü deplasmanında.
- 4. olan Sivas Belediyespor ise 3. bitiren Afjet Afyonspor'u ağırlıyor.
Beyaz Grup
- Beyaz Grup'ta 2. olan Bandırmaspor, 5. Sakaryaspor deplasmanında.
- 4. olan Şanlıurfaspor ise 3. bitiren Gümüşhanespor'u ağırlıyor.
İşte çeyrek final eşleşmelerinin iddaa oranları!
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