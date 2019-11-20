Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Uğur Fatih Eren, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın, Caner Dengin)
Setler: 11-25, 25-22, 25-20, 24-26, 10-15
Süre: 127 dakika (23, 27, 29, 31, 17)
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