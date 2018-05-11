Spor Toto, 1 milyon TL'ye koşuyor!
Geçtiğimiz hafta 15 bilen çıkmayınca 439.130,91 TL devretti. Süper Lig'de kritik hafta! İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan maçlarla birlikte yeni programda 15'i bulup 1 milyon TL'ye koşan ikramiyeyi kazanabilecek misin?
Spor Toto'daki 15 maçın detayları şu şekilde:
* 9 Süper Lig maçının tamamı programda.
* Southampton ligde kalma savaşı verirken, Manchester City rekor için deplasmanda.
* Bundesliga'da, Şampiyonlar Ligi hedefi olan Hoffenheim ile Dortmund karşı karşıya.
* Roma-Juventus ve Atalanta-Milan maçları işi iyice zorlaştıracak.
* Derbi sevillano'da Betis, Sevilla'yı konuk ediyor. Atletico Madrid ise Getafe deplasmanında.
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