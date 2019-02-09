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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.02.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'in yenilmezleri karşı karşıya! Denizlispor ve Altınordu...

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Spor Toto 1. Lig'in yenilmezleri karşı karşıya! Denizlispor ve Altınordu...

Spor Toto 1. Lig'de son 12 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmayan Denizlispor, 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu ağırlayacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Süleyman Abay yönetecek.

Ege Bölgesi'ni Spor Toto 1. Lig'de temsil eden 43 puanla haftaya lider başlayan Denizlispor ile 35 puana sahip haftaya 6. sırada giren Altınordu, 21. hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacak.

Denizlispor ligde 12 maçtır yenilmiyor. Yeşil-siyahlı ekip son 12 müsabakasında 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan topladı. Altınordu ise 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldığı son 14 müsabakada 30 puan elde etti.

Denizlispor'da Ziya Alkurt kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakayı Altınordu 4-0 kazanmıştı. 

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