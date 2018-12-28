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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
28.12.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'in yabancı oyuncu bilançosu açıklandı!

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Spor Toto 1. Lig'in yabancı oyuncu bilançosu açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk devresinde 16 takımda 90 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu ile Eskişehirspor'da yabancı futbolcu mücadele etmedi.

Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği Spor Toto 1. Lig'in 2018-2019 sezonu ilk devresinde, 16 takımda 90 yabancı oyuncu şans buldu.

Ligde Altınordu yabancıyı tercih etmezken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Eskişehirspor da yabancı futbolcu oynatmadı.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un 8 yabancıya şans verdiği ligde, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor ve İstanbulspor 7, Altay 6, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor 5, Afjet Afyonspor, Denizlispor ve Hatayspor 4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.

- En golcü isim Marco Paixao

Ligde atılan 376 golün 108'i yabancı futbolculardan geldi. 38 yabancı oyuncunun gol sevinci yaşadığı ligde 12 gole ulaşan Altay'dan Marco Paixao ligin en golcü ismi oldu.

Paixao'yu sekizer golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, beşer golle Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, Gazişehir Gaziantep'ten Yonathan Valle ve Ümraniyespor'dan Leandrinho takip etti.

- Üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi

Adana Demirspor'da Milan Mitrovic, Balıkesirspor Baltok'dan Andrija Vukovic ve Gençlerbirliği'nde Luccas Claro tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.

1530 dakika sahada kalan bu oyuncuları 1517 dakikayla Boluspor'dan Chukwuma Akabueze, 1507 dakikayla Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 1493 dakikayla İstanbulspor'dan Aldin Cajic ve 1491 dakikayla Altay'dan Marco Paixao izledi.

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