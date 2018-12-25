Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısına Gençlerbirliği damgası!
İlk 17 haftalık süreci 41 puanla, Denizlispor'un 5 puan önünde, zirvede tamamlayan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'e göz kırptı.
Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.
İlk 17 haftalık süreci 41 puanla Gençlerbirliği'nin lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 5 puan geriden Denizlispor takip etti. 31'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile Ümraniyespor, 29'ar puanlı Hatayspor ve Osmanlıspor play-off barajında yer aldı.
Devreyi 16 puanla tamamlayan Eskişehirspor, 15 puanlı Afjet Afyonspor ile -1 puana sahip Kardemir Karabükspor ise düşme hattında bulunuyor.
İlk 2 haftayı Giresunspor'un lider tamamladığı ligde daha sonra koltuğu devralan Gençlerbirliği, 15 hafta zirvede yer aldı.
- Kardemir Karabükspor'a ceza
Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi.
Sezon başında transfer yasağı bulunan Balıkesirspor Baltok'un yanı sıra, maddi problemler yaşayan Eskişehirspor, ?Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor, yeni oyuncularına lisans çıkartamadı.
- Seriler
Gençlerbirliği'nin 8 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Denizlispor 5, Boluspor ile Osmanlıspor ise dörder müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.
İlk yarının lideri Gençlerbirliği ile Altınordu üst üste 11 maçta, Boluspor ile Denizlispor ise art arda 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Kardemir Karabükspor'un galibiyetinin olmadığı ilk devrede, üst üste İstanbulspor 7, Adanaspor ile Boluspor ise 6 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.
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