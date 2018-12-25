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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısına Gençlerbirliği damgası!

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Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısına Gençlerbirliği damgası!

İlk 17 haftalık süreci 41 puanla, Denizlispor'un 5 puan önünde, zirvede tamamlayan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'e göz kırptı.

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

İlk 17 haftalık süreci 41 puanla Gençlerbirliği'nin lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 5 puan geriden Denizlispor takip etti. 31'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile Ümraniyespor, 29'ar puanlı Hatayspor ve Osmanlıspor play-off barajında yer aldı.

Devreyi 16 puanla tamamlayan Eskişehirspor, 15 puanlı Afjet Afyonspor ile -1 puana sahip Kardemir Karabükspor ise düşme hattında bulunuyor.

İlk 2 haftayı Giresunspor'un lider tamamladığı ligde daha sonra koltuğu devralan Gençlerbirliği, 15 hafta zirvede yer aldı.

- Kardemir Karabükspor'a ceza

Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi.

Sezon başında transfer yasağı bulunan Balıkesirspor Baltok'un yanı sıra, maddi problemler yaşayan Eskişehirspor, ?Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor, yeni oyuncularına lisans çıkartamadı.

- Seriler

Gençlerbirliği'nin 8 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Denizlispor 5, Boluspor ile Osmanlıspor ise dörder müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.

İlk yarının lideri Gençlerbirliği ile Altınordu üst üste 11 maçta, Boluspor ile Denizlispor ise art arda 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kardemir Karabükspor'un galibiyetinin olmadığı ilk devrede, üst üste İstanbulspor 7, Adanaspor ile Boluspor ise 6 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.

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