Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta programı açıklandı!
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçları 3, 4 ve 5 Mayıs'ta oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
3 Mayıs Cuma:
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
19.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
4 Mayıs Cumartesi:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
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