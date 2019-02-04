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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

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Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının bitiminden bu yana 5 ekip daha teknik direktör değişikliğine gitti.

İlk devrede 10 takımın teknik direktörleriyle yollarını ayırdığı ligde Boluspor Sait Karafırtınalar, Tetiş Yapı Elazığspor da Orhan Kaynak'la devam etmeme kararı aldı. Bu iki ekibin yanı sıra daha önce teknik direktörlerini değiştiren Altay, Giresunspor ve son olarak da Adana Demirspor mevcut çalıştırıcılarıyla yollarını ayırdı.

Altay'da sportif direktörken teknik direktörlüğe getirilen Özden Töraydın'ın yerine Boluspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar, Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'ın yerine Ümit Özat getirildi. 20. haftanın ardından da Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la yolların ayrıldığını açıkladı.

- 12 takımda teknik değişiklik

Ligdeki 18 takımdan 12'si teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri, Hatayspor'da İlhan Palut ve İstanbulspor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.
Kardemir Karabükspor ve Giresunspor'da 3 farklı ismin çalıştığı ligde Adana Demirspor'da da Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural'ın ardından üçüncü teknik direktör göreve gelecek. Sait Karafırtınalar'ın bugün İstanbulspor karşısında görev yapmasıyla Altay da 3. farklı isimle çalışmış olacak.

- Geçen seneden beri göreve devam edenler

Ligde yer alan 18 ekipten 3'ünde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.
Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak ve Hatayspor'da İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

- İki takımda birden görev yapanlar

Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, bugünkü İstanbulspor maçıyla Altay'ın başında sahaya çıkacak.
Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.


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