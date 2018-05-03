Spor Toto 1. Lig'de son hafta heyecanı yarın başlıyor! İşte program...
Spor Toto 1. Lig'de play-off'lar öncesi normal sezonun son haftası yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)
17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
5 Mayıs Cumartesi:
17.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep Gazişehir (Çaykur Didi)
17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Yeni Samsun 19 Mayıs)
7 Mayıs Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)
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