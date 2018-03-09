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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve 26. hafta sonunda görünüm!
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Futbol
09.03.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve 26. hafta sonunda görünüm!

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Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve 26. hafta sonunda görünüm!

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta sonunda Çaykur Rizespor liderliğini sürdürdü.

Ligde haftaya 46 puanla lider giren Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 5-1 yendi. Karadeniz temsilcisi, puanını 49'a yükseltirken Gaziantep ekibi 4 puanda kaldı.  Bu sonuçla Çaykur Rizespor liderliğini devam ettirdi. Gaziantepspor'un ise bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

MKE Ankaragücü ile Adanaspor arasında dün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle tatil edilen karşılaşma, bugün 40. dakikadan itibaren oynandı. Başkent temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrılarak ikinci sıraya yükseldi.
Haftaya ikinci sırada giren Ümraniyespor ise Gazişehir Gaziantep'e 2-0 yenilmesiyle üçüncü sıraya geriledi.

- Sonuçlar

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0
Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: 2-1
Adana Demirspor-Denizlispor: 3-1
Balıkesirspor Baltok-Boluspor: 0-2
Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: 5-1
Altınordu-İstanbulspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Adanaspor: 2-1

- Puan durumu

Ligin 26. haftası sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde:

Takımlar O G B M A Y AV P

1. ÇAYKUR RİZESPOR 26 14 7 5 53 32 21 49
2. MKE ANKARAGÜCÜ 26 13 7 6 39 26 13 46
3. ÜMRANİYESPOR 26 13 5 8 37 27 10 44
4. BOLUSPOR 26 13 4 9 40 24 16 43
5. ALTINORDU 26 12 6 8 42 35 7 42
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 26 11 8 7 42 24 18 41
7. İSTANBULSPOR 26 11 6 9 30 29 1 39
8. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 26 10 8 8 34 29 5 38
9. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 26 10 7 9 36 28 8 37
10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 9 10 7 33 30 3 37
11. BALIKESİRSPOR BALTOK 26 11 6 9 44 40 4 36
12. ADANASPOR 26 9 6 11 30 41 -11 33
13. SAMSUNSPOR 26 7 11 8 24 30 -6 32
14. ESKİŞEHİRSPOR 26 9 7 10 45 41 4 31
15. ADANA DEMİRSPOR 26 8 7 11 35 38 -3 31
16. DENİZLİSPOR 26 7 6 13 29 38 -9 27
17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 26 7 3 16 27 46 -19 15
18. GAZİANTEPSPOR 26 1 4 21 11 73 -62 4

Not: Ligde Grandmedical Manisaspor'un 9, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı silindi.

- 27. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

11 Mart Pazar:

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

12 Mart Pazartesi:

15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

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