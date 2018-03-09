Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ve 26. hafta sonunda görünüm!
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta sonunda Çaykur Rizespor liderliğini sürdürdü.
Ligde haftaya 46 puanla lider giren Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 5-1 yendi. Karadeniz temsilcisi, puanını 49'a yükseltirken Gaziantep ekibi 4 puanda kaldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor liderliğini devam ettirdi. Gaziantepspor'un ise bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
MKE Ankaragücü ile Adanaspor arasında dün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle tatil edilen karşılaşma, bugün 40. dakikadan itibaren oynandı. Başkent temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrılarak ikinci sıraya yükseldi.
Haftaya ikinci sırada giren Ümraniyespor ise Gazişehir Gaziantep'e 2-0 yenilmesiyle üçüncü sıraya geriledi.
- Sonuçlar
Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0
Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: 2-1
Adana Demirspor-Denizlispor: 3-1
Balıkesirspor Baltok-Boluspor: 0-2
Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: 5-1
Altınordu-İstanbulspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Adanaspor: 2-1
Ligin 26. haftası sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. ÇAYKUR RİZESPOR 26 14 7 5 53 32 21 49
2. MKE ANKARAGÜCÜ 26 13 7 6 39 26 13 46
3. ÜMRANİYESPOR 26 13 5 8 37 27 10 44
4. BOLUSPOR 26 13 4 9 40 24 16 43
5. ALTINORDU 26 12 6 8 42 35 7 42
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 26 11 8 7 42 24 18 41
7. İSTANBULSPOR 26 11 6 9 30 29 1 39
8. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 26 10 8 8 34 29 5 38
9. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 26 10 7 9 36 28 8 37
10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 9 10 7 33 30 3 37
11. BALIKESİRSPOR BALTOK 26 11 6 9 44 40 4 36
12. ADANASPOR 26 9 6 11 30 41 -11 33
13. SAMSUNSPOR 26 7 11 8 24 30 -6 32
14. ESKİŞEHİRSPOR 26 9 7 10 45 41 4 31
15. ADANA DEMİRSPOR 26 8 7 11 35 38 -3 31
16. DENİZLİSPOR 26 7 6 13 29 38 -9 27
17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 26 7 3 16 27 46 -19 15
18. GAZİANTEPSPOR 26 1 4 21 11 73 -62 4
Not: Ligde Grandmedical Manisaspor'un 9, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı silindi.
- 27. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
11 Mart Pazar:
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
12 Mart Pazartesi:
15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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